Gespräch und Musik

Solikante Solo Pressestelle S. Fischer Verlag Solikante Solo Autor Björn Kern Genre: Roman Verlag: S. Fischer Verlag, 16,- Euro ISBN: 978-3596700899

Musiktitel:

I believe

Joy Denalane feat. BJ The Chicago Kid

CD: Let yourself be loved



Purple and green

Benedikt

CD: Purple and green



I'm boring

My Ugly Clementine

CD: I'm boring



Raus aufs Land

Die Höchste Eisenbahn

CD: Raus aufs Land



Liquid Air

Sophie Hunger

CD: Halluzinationen