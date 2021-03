Mit fünf kommt die Wieslocherin Fabienne Königstein zur Leichtathletik, mit 14 zum Laufen. Über 400m Hürden hat sie erste Erfolge, es folgen Titel u.a. im Crosslauf und Halbmarathon bis sie zum Marathon findet und Profisportlerin wird. Größter Erfolg bisher: 2018 wird sie Deutsche Meisterin. Seither heißt ihr Traum Olympia, aber Verletzungen und Einschränkungen durch die Coronapandemie fordern Geduld.

Neben dem Sport macht sie den Master in Molekularbiologie und engagiert sich für mehr Gleichstellung von Athletinnen. Zyklusbasiertes Training, Mutterschutz und mehr weibliche Trainerinnen sind Anliegen, die viele Profisportlerinnen teilen, bisher aber kaum öffentlich einfordern.

Darin ab 19.45 Uhr:

Die Hörspielserie "Djatlow-Massaker": die Täuschung (3/9).

Folge 3 von 9 (12' 08")

Musiktitel

Fulltime running

Heidi Happy

CD: Flowers, birds and home



The bravest

Sir Rosevelt

CD: The bravest



Sprits up above

José James

CD: The dreamer



It runs through me

Tom Misch feat. De La Soul

CD: Geography