Der Valentinstag mit seinen Harmonieversprechungen und romantischen Bräuchen ist vorbei, schauen wir also auf die Realität menschlicher Beziehungen: sie halten selten ewig, die Scheidungsrate in Deutschland liegt bei mehr als 30 Prozent. Die emotionalen Folgen für Betroffene liegen Silvia Fauck besonders am Herzen. Seit 20 Jahren berät sie Menschen, die an Liebeskummer leiden. Auch wenn das Wort eher harmlos klingt, kann dieser Kummer tiefgehende Folgen haben, auch körperlich. Silvia Fauck hilft Ratsuchenden, indem sie erst einmal deren Gefühlslage ordnet.

Mid-Love-Crisis: Beziehungstipps für Fortgeschritten Pressestelle Piper Mid-Love-Crisis: Beziehungstipps für Fortgeschrittene Genre: Sachbuch Verlag: Piper, 11,- Euro ISBN: 978-3492314503

