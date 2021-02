Gast: Christian Hesse

Moderation: Martin Gramlich

Redaktion: Ellinor Krogmann

Gespräch und Musik

Musiktitel

Caught in the middle

Alex the Astronaut

CD: The theory of absolutely nothing



C'est si bon

Thomas Dutronc feat. Iggy Pop & Diana Krall

CD: Frenchy



Königin der Rätsel

Max Prosa

CD: Königin der Rätsel



Perro viejo

Otros Aires

CD: Perfect Tango



All long gone

Anna Luca

CD: Small friendly giant



Sun in the dark

Alex Stolze

CD: Kinship stories



Mare mare mare

Pollina, Pippo

CD: L'appartenenza