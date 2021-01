Uta Ruge wuchs in den 50er Jahren auf einem Bauernhof an der Niederelbe auf. Später entschied sie sich für ein Großstadtleben, doch die Heimat blieb durch die Familie immer präsent. In ihrem Buch Bauern, Land kehrt sie auf den vom Bruder weitergeführten Hof zurück; gleicht sie in Reportagen eigene Kindheitserinnerungen mit heutiger Landwirtschaft ab; erforscht sie die Geschichte ihres Dorfes bis in das Jahr 1750, um zu verstehen, warum alles so geworden ist, wie es ist. Entstanden ist so ein höchst politisches Buch, das unsere Sicht auf die Landwirtschaft kritisch in den Blick nimmt und eine Lanze bricht für die Menschen, die unter zunehmend frustrierenden Bedingungen unsere Lebensmittel produzieren.

Bauern, Land - Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang Pressestelle Verlag Antje Kunstmann Bauern, Land Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang Genre: Landwirtschaft Verlag: Antje Kunstmann, 28,- Euro ISBN: 978-3-95614-387-8

