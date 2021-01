Musikliste

Come rain or come shine

Natalie Cole

CD: Still unforgettable



Fair-weather friend

Bruno Major

CD: A song for every moon



Snowflake

Kristin Asbjørnsen

CD: The night shines like the day



Sommerregen

Max Mutzke

CD: Durch einander (Durcheinander)



Playing with the wind

Salvador Sobral

CD: Paris, Lisboa