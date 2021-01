Besonders forsche Staats- und Weltbanker hätten das Bargeld am liebsten schon vor Jahren abgeschafft.

Denn Bargeld ermöglicht Geldwäsche und fördert daher organisierte Kriminalität. Inzwischen haben Niedrigzinsen, neue digitale Zahlungswege und eine weltweite Pandemie dafür gesorgt, dass Bargeld tatsächlich immer unbeliebter wird. Alexander Hagelüken sprach schon immer gerne über Geld und hat bei der Süddeutschen Zeitung gar eine gleichnamige Kolumne gegründet. Die unsichere Zukunft des Bargeldes versetzt ihn in Sorge. Weshalb, erklärt er in SWR2 Tandem.

Das Ende des Geldes, wie wir es kennen Pressestelle Alexander Hagelüken Das Ende des Geldes, wie wir es kennen Der Angriff auf Zinsen, Bargeld und Staatswährungen Genre: Geld Verlag: C.H.Beck, 16,- Euro ISBN: 978-3406757235

Musiktitel:

Money

Cécile Verny Quartett

CD: Keep some secrets within



40 Cent

LaBrassBanda

CD:Kiah royal



Fall In A Daydream

Louis Philippe & The Night Mail

CD: Fall In A Daydream



Um corpo sobre o mapa

Aline Frazão

CD:Dentro da chuva



Opportunity' Knox

The Divine Comedy

CD: Office politics



Money can't buy

CD:Frazey Ford

U kin b the sun