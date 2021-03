2020 hatte Matthias Folz für sein Kinder- und Jugendtheater als Festjahr geplant.

Zum dreißigsten Geburtstag sollte es im März mit einer großen Party zurück in den frisch renovierten Alten Stadtsaal in Speyer gehen. Neue Theaterclubs und - freizeiten waren in Vorbereitung, auf dem Spielplan standen sechs Eigenproduktionen inklusive Weihnachtsmärchen. Stattdessen: Corona-Lockdown und Zwangspause. Nach dreißig Jahren als Theatermacher hat Matthias Folz viel Erfahrung mit Improvisieren, Bangen und Durchhalten, aber was die Pandemie ihm und seinem Team abverlangt, ist doch extrem. Trotzdem soll es weitergehen, jetzt erst recht.

