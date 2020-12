Die Kurz-Serie „Das Damengambit“ über ein Waisenmädchen, das erfolgreiche Schachspielerin wird, hat binnen weniger Wochen ein Millionenpublikum erreicht.

Und gezeigt, welche Faszination das sogenannte königliche Spiel ausübt. Auch im SWR-Sendegebiet gibt es Schachspielerinnen auf Weltniveau: zum Beispiel die 25-Jährige Hanna Marie Klek. Seit drei Jahren ist sie Schachgroßmeisterin, inzwischen arbeitet sie auch als Geschäftsführerin des Schachzentrums Baden-Baden und ist Referentin für Mädchenschach der Deutschen Schachjugend. Ein Gespräch über den Reiz von Damen und Königen auf 64 Feldern.

Musiktitel:

Too insistent

The Dø

CD: Both ways open jaws



Surkas

Väärt

CD: Palla orka



Horse

Mieke Miami

CD: PREACHERS tape.



Black and gold

Alexander Stewart

CD: All or nothing at all



The best

Kat Edmonson

CD: The big picture