Anders Uschold aus Bayern ist auf dem Fachgebiet der Digitalfotografie ein weltweit gefragter Experte. Alle namhaften Hersteller lassen sich von ihm bei der Entwicklung digitaler Kameraobjektive beraten, und seine Tests erschienen in Dutzenden von Fachpublikationen. Uschold ist außerdem der wohl einzige öffentlich bestellte Sachverständige für Bild - und Videoforensik in Deutschland. Der gelernte Informatiker hat aber auch ein Faible für die "alte" Technik, also für analogen Film und Spiegelreflexkameras. Ein Gespräch mit einem, der in vielen Welten zuhause ist - auch in Japan. (SWR 2020)

