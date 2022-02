„Die Filmemacherin Margarethe von Trotta hat mit 25 Filmen ein Werk vorgelegt, das in seiner Art singulär ist", sagt Thilo Wydra, Autor der Biografie „Margarethe von Trotta. Filmen, um zu überleben“ zu ihrem 80. Geburtstag in SWR2. Als eine der ersten Regisseurinnen in Deutschland habe sie sich in ihren Filmen überwiegend starken Frauen gewidmet. So verfilmte sie zum Beispiel das Leben von Hildegard von Bingen, Rosa Luxemburg und Hanna Arendt. „In den 70er Jahren gehörte Margarethe von Trotta zu den sogenannten starken Feministinnen. Zusammen mit Alice Schwarzer und anderen Mitstreiterinnen für Emanzipation und Gleichheit ist sie auf die Barrikaden gegangen“, erinnert sich Wydra. mehr...