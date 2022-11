Die Themen: Mobilitätsbarometer - Anbindung und Zufriedenheit mit dem ÖPNV ++ RS-Virus-Zahlen steigen dramatisch ++ Medienbericht: Innenministerin Faeser will Einbürgerungen erleichtern ++ Was darf Klimaprotest? Scharfe Kritik an Flughafenblockade ++ Wogen glätten nach turbulenten Wochen - Frankreichs Premierministerin Borne zu Besuch in Berlin ++ Wirtschaft: BIP überraschend gewachsen