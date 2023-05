Batteriebetriebene Welten aus buntem Plastik: Warum das Tamagotchi ein Sinnbild für die 90er-Jahre ist

per Mail teilen

Am 12. Mai 1997 erreicht ein eiförmiges digitales Küken – das Tamagotchi – den deutschen Markt. Die Begeisterung ist anfangs groß, der Trend ebbt aber bald wieder ab und das virtuelle Haustier verschwindet aus den Spielzeugläden. Doch kaum ein anderes Spielzeug verkörpert das Lebensgefühl der 1990er-Jahre besser als das Tamagotchi – und erzählt von der Alltagsflucht mittels Technik und der Begeisterung für buntes Plastik.

Diese Figur ist eigentlich kein klassisches Spielzeug, sorgt aber in Deutschland für einen regelrechten Boom: 1991 wird die Diddl-Maus als reine Produktfigur erfunden. Fortan schmückt die Maus mit den riesigen Füßen Briefpapier, Tassen oder Bleistifte. Aus dem Alltag ist Diddl in den 1990ern nicht wegzudenken.

Süßes kommt in den 1990ern auch gut an: Bis heute sind die Beanie Babys, mit Kunststoffgranulat gefüllte Kuscheltiere, unter Kindern beliebt.

Raffinierte Effekte und kuriose Spielzeuge sind nun ebenfalls trendy: so etwa die Regenbogenspirale, aber auch sämtliche Gimmicks aus den YPS-Heften.

In den 90ern wird sich gekümmert: nicht nur um virtuelle Haustiere, sondern auch um Baby-Puppen. Die Firma Zapf bringt 1991 die batterielose Baby Born auf den Markt, die trinken, essen, weinen, schlafen und Pipi machen kann.

Kinderträume aus Vollplastik: Keepers-Figuren, in denen ein kleiner Tresor versteckt ist, zeugen von der großen Begeisterung für die Möglichkeiten, die mit dem Werkstoff einhergehen.

Zeigt ebenfalls die nicht ganz so ernste Seite des Jahrzehnts: Die Super Soaker ist in den 1990ern nicht nur bei Kindern beliebt, sondern auch bei Erwachsenen, wie etwa diesem Raver, stilecht mit G-Shock-Uhr.

Auch Schleim in verschiedenen Farben und Varianten wird jetzt zum ständigen Begleiter vieler Kinder und Jugendlicher. Die klamaukige, spielerische Seite des Jahrzehnts wird damit greifbar.

Nicht nur Technik, sondern auch das Unperfekte, Übertriebene wird zum Spielzeug-Trend: Figuren wie die Zaubertrolle mit ihrem zersausten, quietschbunten Haar und einem Glitzerstein im Bauchnabel passen perfekt in die Zeit und liefern den Beweis, dass nicht allein die heile und schöne Barbie-Welt Kinder in den 90ern begeistert.

„Links, links, links, rechts ...“: Die Begeisterung für Konsolenspiele zeigt sich auch in TV-Shows wie der „Hugo Show“. Live vor dem Fernseher steuern die Anrufenden in Echtzeit die digitale Spielfigur „Hugo“ mit ihrer Stimme.

Alltagsflucht durch Technik: In den 90ern wird gezockt. Nintendo bringt im Herbst 1990 den Game Boy auf den deutschen Markt. Bis Weihnachten wird er bereits rund 400.000 Mal verkauft.

Grob gepixelte Küken in bunten Plastik-Eiern erobern Deutschland

Virtuelle Haustiere in kleinen, bunten Plastik-Eiern ziehen im Jahr 1997 in viele deutsche Kinderzimmer ein. Ihre Bedürfnisse melden die grob gepixelten Küken mit einem unregelmäßig wiederkehrenden, nervtötenden Fiepen an. Trotzdem träumt zu jener Zeit nahezu jedes Kind von einem eigenen digitalen Freund.

Füttern, Spielen, Streicheln, Saubermachen: Kinder sind stellenweise rund um die Uhr mit der Pflege ihres Tamagotchis beschäftigt. Die Lebenserwartung liegt durchschnittlich bei rund 20 Tagen. Wird ein Tamagotchi jedoch nicht ausreichend versorgt, stirbt es früher. Die Möglichkeit zur Wiedergeburt ist der Reset-Knopf, der dem Ei neues Leben einhaucht.

Eine neue Beziehung zwischen Mensch und Technik entsteht

Unter Tamagotchi-Besitzern bricht regelmäßig Panik aus. Die Sorge um das virtuelle Tier endet nicht selten im Kümmer-Stress. Um die Gefahr eines verfrühten Ablebens zu verringern, sind die virtuellen Küken deshalb sogar in der Schule allgegenwärtig. Lehrer beschweren sich bereits kurz nach den Pfingstferien 1997 über das neue Spielzeug, das einen störungsfreien Unterricht stellenweise unmöglich macht.

Und trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb – wird das Tamagotchi unter Kindern und Jugendlichen zum Must-Have. Es ist der Beginn einer neuen Beziehung zwischen Mensch und Maschine.

Das Tamagotchi wird 1997 unter Kindern und Jugendlíchen zum Must-Have, doch die Sorge um das virtuelle Tier endet nicht selten im Kümmer-Stress. IMAGO imago/ZUMA Press

Begeisterung und Kritik für Technik im Kinderzimmer

Ein Tamagotchi kostet damals 30 Mark. Die Popularität ist jedoch anfangs so groß, dass der Schwarzhandel floriert und wesentlich höhere Preise gezahlt werden. In der Folge entstehen auch billigere Imitate.

Rund zwei Millionen Mal verkauft sich das stressige Pixel-Küken in Deutschland in den ersten Monaten. Auch Erwachsene leben den Hype: So schwärmt etwa die damalige Viva-Moderatorin Heike Makatsch von dem neuen Spielzeug. Die Vorstellung des Todes ihres Tamagotchis mache sie „völlig fertig“ bekannte sie damals öffentlich.

Die Wertschätzung für das virtuelle Haustier ist stellenweise enorm: Im Internet entstehen zu dieser Zeit eigene Tamagotchi-Friedhöfe, die 90er-Pop-Band Squeezer schreibt sogar einen Tamagotchi-Hit.

Tamagotchi-Hit der 90er-Pop-Band Squeezer

Doch es gibt auch Kritik an der digitalen Technik im Kinderzimmer: „Beseelten früher kindliche Projektionen leblose Puppen und spiegelten übertragene Gefühle zurück, so treffen nun Liebe, Sorge und Aggressionen der Menschen auf virtuelle Wesen“, schreibt etwa der Spiegel im Jahr 1997.

Was bedeutet „Tamagotchi“? Die Bezeichnung „Tamagotchi“ ist eine Wortneuschöpfung aus dem japanischen Wort für „Ei“ („tamago“, 卵) und der japanisch ausgesprochenen Variante des englischen Worts für „Uhr“ („watch“).

Ein 1990er-Jahre-Phänomen mit Langzeitwirkung

Die Begeisterung für das Haustier im Hosentaschenformat nimmt jedoch so schnell wieder ab wie sie aufgekommen ist: nur einige Monate nachdem das Tamagotchi in deutschen Spielzeugläden zu kaufen ist, verebbt der Wunsch nach dem virtuellen Haustier gegen Ende des Jahres 1997 wieder.

Doch bis heute steht das Tamagotchi sinnbildlich für das Lebensgefühl der 1990er-Jahre. Im Jahr 2012 setzen Die Ärzte mit dem Song „Tamagotchi“ dem 90er-Spielzeug ein musikalisches Denkmal.

„Tamagotchi, ich hab dich großgezogen. Doch unsere Zeit ist schnell verflogen. Tamagotchi, mein Kind aus einer anderen Zeit. Wie geht´s dir denn? Wo bist du heut´?“

Spaß-Spaß-Spaß steht in neonfarbenen Lettern über dem Jahrzehnt

Es ist der Hang zum Eskapismus, der die 1990er prägt: Spaß-Spaß-Spaß steht in neonfarbenen Lettern über dem Jahrzehnt. In der Popkultur wird mit dem Mittel der Übertreibung die Realität konterkariert: eingängiger und stumpfer Eurodance, globige Schuhe, Plastik-Schnuller an Halsketten, schrille Klamotten und Frisuren sind dabei Ausdrucksformen des Zeitgeists.

Die neue, noch recht grobkörnige digitale Technik passt da gut ins Bild: Sie verfängt besonders bei jungen Menschen, die sich mittels virtueller Welten auch von der älteren Generation abgrenzt.

Spiele-Konsolen, batteriebetriebene Kuscheltiere oder Live-TV-Shows wie die „Hugo Show“, in der Anrufende in Echtzeit eine digitale Spielfigur steuern müssen, sind allgegenwärtig. Die 1990er-Jahre sind ein technikaffines Zeitalter und das spiegelt sich auch in den Spielzeug-Trends der Zeit wider.

Das elektronische Kuscheltier Furby kommt 1998 auf den Markt. Es ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet und reagiert damit auf Einwirkungen von außen. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | Claus Felix

Bis heute wirken die Spielzeug-Trends der Vergangenheit nach

Auch wenn einige der Spielzeuge von damals inzwischen verschwunden sind, bleiben doch einige Kontinuitäten erhalten: Batteriebetriebene Kuscheltiere sind aus dem Spielzeugmarkt heutzutage ebensowenig wegzudenken wie digitale Technik, Spielekonsolen oder niedliche Plastik-Figuren mit Extra-Features.