Warten macht glücklich – Plädoyer für eine verlernte Kunst

Wir befinden uns gerade in einem gigantischen Experiment des Wartens.

Warten in der Supermarktschlange. Warten auf den nächsten Konzertbesuch. Warten darauf, seine Freunde wieder umarmen zu können. Warten auf einen Impfstoff. Eine höchst ungewohnte Situation, denn die Digitalisierung der Kommunikation und überhaupt unseres Lebens hat in uns die Erwartung entstehen lassen, dass alles sofort und hindernislos machbar ist.

Höchste Zeit, umzudenken, meint der Journalist und Philosoph Timo Reuter, und hat darüber ein Buch geschrieben: "Warten - eine verlernte Kunst"

Pressestelle Westend Verlag Warten Eine verlernte Kunst, 18,00 € Autor Timo Reuter Genre: Gesellschaft Verlag: Westend ISBN: 3864892694

Musiktitel

I wait will

Mumford & Sons

CD: Babel

Waiting for

Avec

CD: What if we never forget

T'attends quoi

ZAZ

CD: Recto Verso

Ain't misbehavin'

Anthony Strong

CD: Me and my Radio

Esperando o dia

Bê Ignacio

CD: Azul