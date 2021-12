Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen macht anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens auf die großen Krisen- und Konflikte-Herde der Welt aufmerksam. Diese hätten sich seit Gründung der Organisation vor allem in den letzten Jahren verändert, sagte der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, Christian Katzer, im SWR Tagesgespräch. "Zum Beispiel bei der Klimakrise fehlt es eindeutig an politischen Entscheidungen. Wir laufen da mit offenen Augen in ein Szenario, in dem viele Menschen ihr jetziges Leben so nicht weiterführen können. Es wird mehr Menschen geben, die aufgrund von Wetterextremen oder Verteilungskämpfen ihre Heimat verlassen müssen." Die Klimakrise sei damit auch eine Gesundheitskrise, so Katzer.

Ärzte ohne Grenzen verstehe sich weiterhin als nicht-politisch, erklärte Katzer weiter. Bei dem was die Organisation "Temoignage" also das Zeugnisablegen nenne, gehe es darum, "das zu beschreiben, was wir sehen und was wir von unseren Patientinnen hören. Und das ist an sich erstmal kein politischer Akt", so Katzer. Durch ihre Berichte über das Leben in Krisenregionen, mache die Organisation aber natürlich automatisch auf politische Missstände aufmerksam. Als Beispiele nannte Katzer die Forderung nach Hilfsgeldern für das vom Hunger bedrohte Afghanistan oder mit Blick auf die Klimakrise, die erhöhte Zahl an Malaria-infizierten Kindern in Sierra-Leone. mehr...