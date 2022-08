Kindern in Kambodscha helfen – der Freiburger Student Paul Nachtwey

Paul Nachtwey ist 21 Jahre alt, studiert Jura in Freiburg und macht parallel erste Schritte als Zeitungsjournalist.

Seit drei Jahren engagiert er sich aber auch beim Verein „BeeBob Hilft e.V.“, der im Norden Kambodschas ein Wohndorf für alleinlebende Kinder aufgebaut hat.



Nach dem Abitur arbeitete Nachtwey ein halbes Jahr ehrenamtlich als Englischlehrer in Kambodscha, inzwischen ist er zweiter Vorstandsvorsitzender des Vereins und sucht nach Kooperationspartnern für neue Projekte.

„BeeBob Hilft“ wurde 2010 von Josh Feitelson nach einer Asien-Reise gegründet und will vor allem junge Menschen zu sozialem Engagement motivieren.

