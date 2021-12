In den wilden Zwanzigern tanzte sie die Welt in Ekstase, verdrehte Männern wie Frauen den Kopf und wurde zum ersten schwarzen Superstar. Jetzt hebt sie Frankreichs Präsident Emanuel Macron in den Rang der Unsterblichkeit. Als erst sechste Frau wird Josephine Baker in das Allerheiligste der Republik, das Pariser Panthéon aufgenommen. Wer war die Frau, die am 30. November als Freiheitskämpferin und Ikone der Anti-Rassismus-Bewegung geehrt wird? Und: Ist das überfällig oder politisches Kalkül eines scheidenden Präsidenten?

Gregor Papsch diskutiert mit Dr. Jan Bürger – Deutsches Literaturarchiv Marbach, Mona Horncastle –Josephine Baker-Biografin, Nadia Pantel – Frankreich-Korrespondentin, Süddeutsche Zeitung mehr...