Wahlkampf im Unternehmen – Betriebsratswahlen haben begonnen

Nie zuvor ist so viel Geld an deutsche Start-ups geflossen wie 2021 – und nie zuvor gab es weltweit so viele milliardenschwere Firmengründungen - so genannte Einhörner - wie im vergangenen Jahr. Junge Gründer können sich inzwischen ihre Investoren aussuchen. Zwischen den Kapitalgebern herrscht Wettbewerb um die aussichtsreichsten Fintechs und E-Commerce-Start-ups. Dennoch: beim Thema Gründen gibt es in Deutschland noch viel Luft nach oben, vor allem bei Start-ups von Frauen. mehr...