Wäscht das Feuilleton Martin Walser rein? | 31.7.2023

Am Freitag ist Martin Walser mit 96 Jahren in Überlingen am Bodensee gestorben. Und was wurde seitdem nicht alles über ihn geschrieben: Er sei täglich im Bodensee geschwommen zum Beispiel. Er sei ein Jahrhundertschriftsteller gewesen, ein Wortmensch, schwärmen die einen.

Die anderen – gerade auf Twitter – reiben sich rückblickend vor allem an einer Rede, die Martin Walser 1998 in der Frankfurter Paulskirche hielt. Die Erinnerung an Auschwitz, sagte er dort, sei eine „Moralkeule“. Ignatz Bubis, der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, warf ihm später „geistige Brandstiftung“ vor.