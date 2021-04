Armin Laschet hat es geschafft: Er ist der Kanzlerkandidat der Union. Doch die eigentliche Aufgabe liegt noch vor ihm: Der Machtkampf mit Markus Söder hat offengelegt, wie sehr die CDU an Laschet zweifelt. Wie will er jetzt die Wähler von sich überzeugen, wenn es ihm in seiner eigenen Partei an Rückhalt fehlt? Vor welcher Zukunft steht die Union? Thomas Ihm diskutiert mit Prof. Dr. Thorsten Faas - Wahl- und Parteienforscher, Prof. Dr. Paul Nolte - Historiker, Freie Universität Berlin, Dr. Ursula Weidenfeld - Freie Journalistin mehr...