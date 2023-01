per Mail teilen

Es wäre vorschnell, die Krisen des Jahres 1923 allzu eindeutig mit unserer Gegenwart gleichzusetzen. Psychosoziale Reaktionen auf Krisen ähneln sich aber doch. Und Weitsicht und Mut im politischen Handeln braucht es in Krisenzeiten immer, meint der Historiker Peter Longerich im Gespräch mit SWR2.

Die Hyperinflation 1923 brachte die deutsche Gesellschaft zu „einer Zeit des fortgeschrittenen Irrsinns“, sagt Historiker Peter Longerich. Am 11.1.1923 marschierten die französischen Truppen ins Ruhrgebiet ein, um die Reparationsleistungen an Kohle und Holz zu sichern. Das war der Beginn der Ruhrkrise und in der Folge auch der Hyperinflation, die bereits 1921 im Gang war.

Massenarbeitslosigkeit und Versorgungsengpässe

Die Finanzierung des deutschen passiven Widerstandes hat die wirtschaftliche Krise beschleunigt, so Longerich, bis zu einem Kollaps. Das hieß: Massenarbeitslosigkeit, Versorgungsengpässe, Lebensmittel, Krawalle, große Streiks.

„Im Laufe des Tages war das Geld am Abend des Tages weniger Wert als am Morgen“, erklärt Longerich. Damit verliere sich eigentlich das ganze Zusammenleben der Menschen, und so würden Leute irrational und „hoffen auf Wunder “.