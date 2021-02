Den Auslöser der Fotokamera drücken und sofort das fertige Bild sehen — das ist heute im Zeitalter von Selfies und Instagram ganz alltäglich. Der Vorläufer der direkt verfügbaren Aufnahmen war die Sofortbildkamera von Polaroid. Die vermeintlich überkommene Technik fasziniert auch heute noch.

„Snap it, see it“ — Schnappschuss, fertig

1947 fängt die Erfolgsgeschichte der Sofortbild-Kameras an, als der US-Physiker Edwin Land den Prototyp einer Sofortbildkamera erfindet: Seine Kamera überträgt das belichtete Negativ mittels Schnellentwicklung direkt auf ein Positiv. Zuvor schon hatte Kodak den Fotograf*innen die Entwicklungsarbeit im Labor abgenommen mit dem Slogan „You press the button, we do the rest“.

Fotografie als Konsumgut auf dem Massenmarkt

Und damit, so erklärt Kunsthistoriker Dennis Jellonek, werde „Fotografie zum ersten Mal zum Konsumgut“. Von einer Technik und von einem Hobby für ambitionierte Fotografen sei es zu einem Ding geworden, das jeder bedienen könne und mit dem jeder Ergebnisse erzielen könne, meint Jellonek, der mit dem Sachbuch „Fertigbilder“ die erste Studie vorgelegt hat, die das historische und ästhetische Phänomen Polaroid umfassend, kritisch und lebendig beleuchtet.

1973 erfolgt der Durchbruch der Sofortbild-Kamera auf dem Massenmarkt mit dem Modell SX-70 von Polaroid und dem so genannten „Integralfilm“ mit dem charakteristischen, weißen Bildrand. Der Clou für die Kund*innen: Der Film entwickelt sich in Sekunden von alleine, und in der Kassette ist eine sensationell flache Batterie für den Blitz eingebaut. Der Clou für Polaroid: Während die Plastikkamera relativ günstig unters Volks gebracht wird, ist der hochentwickelte und teure Film die eigentliche Cashcow.

Bildstörungen werden zum künstlerischen Gimmick

Die automatisierte Technik ist jedoch störanfällig: Unschärfe, Grünstich, Überbelichtung und fragliche Haltbarkeit... Was im Marketing von Polaroid nicht vorgesehen ist, entwickelt sich nicht nur in Künstler*innen-Kreisen zum Alleinstehungsmerkmal. Unter anderem Andy Wahrhol, Robert Heinecken und Marcel Duchamp arbeiten mit Sofortbild-Fotografie.

Vorschnelles Ende und triumphale Rückkehr

Nach einem Betrugsfall stellte Polaroid 2008 die Produktion ein. Seit 2011 fertigt ein gleichnamiger Nachfolger die Filme und Kameras für Liebhaber*innen. Instagram selbst war in Anlehnung an Polaroid-Bilder mit einem quadratischen Format und Retro-Filter gestartet. Kein Wunder also, dass selbst die Generation Selfie den Retro-Charme der Sofortbilder für sich entdeckt.

Allerdings ist die Aufnahme mit der Polaroid-Kamera eine kleine „Challenge“ für junge Menschen, die teilweise 50 Selfies aufnehmen um eines auszusuchen — mit einem richtigen Film muss man plötzlich ökonomisch umgehen: Wie wähle ich den idealen Bildausschnitt ohne eine unbegrenzte Anzahl an Versuchen?

