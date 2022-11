Die Themen: Der Bundeskanzler in China ++ Nordkorea: Raketentest, warum jetzt? ++ Klimapolitik in Deutschland - Zeugnis des Expertenrats ++ Streit um die Seenotrettung in Italien ++ Schülerin in Montabaur gründet Gruppe der Hilfsorganisation „Seebrücke“ ++ Twitter und Mastodon in der Politik ++ Biontech-Geschäfte jetzt auch in China? mehr...