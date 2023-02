Von wegen geschichtsvergessen

Dieses Mal mit Julia Nestlen und und Mirko Drotschmann, auch bekannt als "MrWissen2Go"

- Peniskult im alten Rom (00:45)

Sensationsfund in GB: Eine Steintafel mit eingraviertem Penis und einer Beleidigung wurde gefunden - dabei waren Phallussymbole doch eigentlich was Gutes?! Mirko erzählt über Römische Klo- und Beleidigungskultur und William Shakespeare kommt auch noch vor...



- Ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst...Kakerlaken zu Hause - für die Forschung? (08:07)

Würdet ihr freiwillig 100 Kakerlaken in eurem Haus aufnehmen? Für 2000 Dollar? Für die Forschung? Das bietet gerade ein US-Schädlingsunternehmen an. Bei der NASA gibt's momentan 11.000 Euro für alle, die sich 1 Monat lang ins Bett legen. Hat aber noch n' Haken das Ganze...



- Neues aus der Schlafforschung: Wer neben jemandem schläft, schläft besser (14:05)

Alle Eltern jetzt: WTF?! Es geht aber tatsächlich um romantische Partner*innen. Die passen sich euch sogar über die Zeit in Sachen Schlafrhythmus etc. an...



- Pusteblumensamen fliegen nicht random, sondern können steuern, wie weit sie fliegen! (19:38) ...nämlich bis zu 100 Kilometer weit! Wie weit sie segeln, hängt dabei von der Luftfeuchte ab...



