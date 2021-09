Die zentralen Punkte, die Bundespräsident Frank Walter Steinmeier in seiner Laudatio für den diesjährigen Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels festhielt, seien auch die Hauptaspekte seines Werks: die Meinungsfreiheit und die Gerechtigkeit. SWR-Literaturchef Frank Hertweck findet, dass das Pathos der Laudatio durchaus im Einklang mit Sens Werk stehe. Dieser hätte nämlich einzigartig herausgearbeitet, dass zu Gerechtigkeit eben auch die Freiheit der Wahl gehöre. Am stärksten beeindruckt war Hertweck jedoch von dem tagespolitischen Impetus seiner Dankesrede. Hier hätte er ganz konkret Kritik an der Politik seines Heimatlandes Indien geübt und die autoritären Zustände angeprangert. mehr...