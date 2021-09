Im Sommer 1942 wird eine Mutter gemeinsam mit ihren beiden Kindern in einem Lager in der Wüste von Utah interniert, so wie viele japanischstämmige Amerikaner. In ihrem Roman schildert Julie Otsuka dieses dunkle Kapitel amerikanischer Geschichte. Mit großer Traurigkeit in der Stimme liest Marit Beyer den Text und lässt dabei genug Raum für Empörung. mehr...