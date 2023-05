Von Grillwurst und Gourmetküche – Was das Kochen über uns verrät

Bernd Lechler diskutiert mit

Simone Graff, Verlegerin

Leon Joskowitz, Philosoph und Autor

Lena Thyra Meyer, Küchenmeisterin und Ökotrophologin

Warum ist Grillen so ein Männerritual, dabei kulinarisch eher schief angesehen? Warum backen auf einmal alle ihr eigenes Brot? Und warum vertreten wir oft so dogmatisch, was wir essen – und erst recht, was nicht?

Klar ist: Die Art und Weise, wie wir unsere Nahrung zubereiten, ist identitätsstiftend, oder wie es der Philosoph Leon Joskowitz formuliert: „Das Kochen hat uns zum Menschen gemacht.“

Der Mensch, das kochende Tier, die Küche als Wiege der Menschheit: Wie verändern sich kulinarische Vorlieben? Und was verraten sie über uns selbst?

Buch zur Sendung:

Leon Joskowitz, "Vom Kochen und Töten", Westend Verlag 2023