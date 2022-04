Die Bundesregierung bereitet ein Programm in Höhe von bis zu 100 Milliarden Euro vor, um Unternehmen zu helfen, die von den Folgen des Krieges in der Ukraine finanziell besonders stark betroffen sind. Florian Toncar (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium sagt im SWR-Tagesgespräch, das sei ein wichtiger Beitrag, um unter anderem die Energiebranche in Deutschland zu stabilisieren. Das Geld soll als Kredit vergeben werden. Und: "Die Unternehmen müssen nachweisen, dass ihre Lage etwas mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun hat, dass sie beispielsweise dort Niederlassungen schließen mussten oder dass sie durch die Energiepreise entsprechend stark betroffen sind." Das verhindere, dass das Geld an Unternehmen ausgezahlt werde, die durch andere Ursachen finanzielle Probleme hätten, so Toncar im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. mehr...