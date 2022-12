Die Resilienz des Gesundheitsbereichs ist in der Corona-Krise auf eine harte Probe gestellt worden. Im Gespräch mit SWR2 sieht die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alena Buyx, jedoch die Chance, daraus Lehren zu ziehen. Sie wünscht sich strukturelle Veränderungen und mehr „Gestaltungsmut“, um die Beschäftigten in dem Sektor zu entlasten.

Keine Zeit zum Durchatmen hätten Ärztinnen und Ärzte und Pflegende nach der Corona-Pandemie gehabt, meint Buyx: „Denn dann kam der Krieg – und die Permakrise.“ Bei aller Zuversicht glaubt sie für die Gesamtgesellschaft, „dass wir doch sehr belastet sind.“

Von einer Corona-Pandemie will die Professorin an der TU München inzwischen nicht mehr sprechen: „Wir sind in einer Situation mit verschiedenen Atemwegserkrankungen – und Corona.“ Angesichts der angespannten Lage appelliert sie an die Menschen, weiterhin vorsichtig zu sein „damit die Belastung in den Krankenhäusern in den Praxen wieder abnehmen kann.“

Allerdings zeigt sich Buyx in dieser Hinsicht auch skeptisch. „Ich weiß, dass sich viele Menschen jetzt wirklich sorgen, aber andere haben einfach keine Lust mehr – und sind da auch nicht mehr bereit. Und da kann man nur werben.“

Angesprochen auf die aktuelle Situation der Beschäftigten im Gesundheitsbereich spricht Buyx von der Notwendigkeit struktureller Veränderungen durch eine Reform: „Ich würde mir sehr viel mehr Erleichterung durch Digitalisierung und Datennutzung wünschen. Und auch mehr Gestaltungsmut.“

Politisch und gesellschaftlich gehe es darum, den Gesundheitsbereich aufzuwerten und zu verbessern. Im internationalen Vergleich stehe das deutsche Gesundheitssystem zwar recht gut da, doch habe man die Corona-Pandemie auf dem Rücken des Personals durchgestanden. Deshalb gelte bei allen Überlegungen: „Da muss man dran bleiben. Ich verstehe jede und jeden, der in diesem Bereich arbeitet und sagt: Da muss jetzt echt was passieren.“

Alena Buyx hat in Münster, in York und in London Medizin, Psychologie, Soziologie und Medizinwissenschaften studiert. Sie lehrt seit 2018 an der TU München und ist seit 2020 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Sie hält dieses Jahr die Theodor-Heuss-Gedächtnisrede in Stuttgart.