Vom Künstler zum urbanen Landwirt: Martin Peter revolutioniert den Gemüseanbau

20 Tonnen Gemüse pro Woche auf kleinstem Raum zu jeder Jahreszeit ernten - das ist das Ziel von Martin Peter. Mit seinem Vater Uwe hat er in Berlin das Unternehmen "Lite and Fog" gegründet. Es stellt, vereinfacht gesagt, säulenförmige Mini-Gewächshäuser her, die den Gemüseanbau revolutionieren sollen. In extrem trockenen Regionen mit wenig Anbauflächen könnte diese Technik in Zukunft die Lebensmittelversorgung sichern.

Martin Peter hat aber nicht nur technischen Erfindergeist, sondern auch eine ausgeprägte künstlerische Ader. Als Jugendlicher sprayte er Graffitis, später studierte er Malerei bei Neo Rauch.

