Vom heißen Fußballsommer in den kalten Inflationswinter? Gabi Biesinger ist ARD-Hörfunk-Korrespondentin für Großbritannien

Ihre erste Recherchereise nach Großbritannien unternimmt Gabi Biesinger 1979. Damals hat sie am Gymnasium das Fach Englisch neu und ist direkt fasziniert von dem Land, in dem - laut Schulbuch - Menschen in roten Doppeldeckerbussen auf der “falschen” Straßenseite fahren. Sie ringt ihren Eltern einen Kurzurlaub ab, um sich selbst ein Bild zu machen. Die Faszination bleibt, die Arbeitsweise hat sie seither professionalisiert: Nach einem Studium der Psychologie und Publizistik in Münster und Canterbury volontiert sie beim SWR und ist 2012 bis 2016 erstmals Korrespondentin in London. Sie berichtet über D-Day-Gedenken in der Normandie, die Queen’s Speech zur Parlamentseröffnung genauso wie über Nacktgärtnern in Wiltshire, begleitet die Jahre der Entfremdung zwischen Kontinent und Insel bis zum Brexit. Nach Stationen in Washington und als Zweite Chefredakteurin des SWR berichtet sie seit Sommer 2021 wieder für die ARD aus London.

Musiktitel:

Three lions (Football's coming home)

Baddiel, Skinner & Lightning Seeds

CD: One Hit Wonder, Vol. 15



Stuck in the middle

Greentea Peng

CD: Stuck in the middle



Rushing water

Sting

CD: Rushing water



Feet don't fail me now

Joy Crookes

CD: Feet don't fail me now



Dwyn dwr

Carwyn Ellis & Rio 18

CD: Mas