Vom Großen im Kleinen erzählen – Die Dokumentarfilmerin Agnes Lisa Wegner

Berührend, zart, sehr nah, mit starker Botschaft ohne Betroffenheitsdramaturgie - so lobt eine Preisjury die Arbeit von Wegner. Große Gesellschaftsthemen wie Rassismus und Mitmenschlichkeit macht sie so zugänglich.

Musiktitel

Santé

Stromae

CD: Santé



Raus raus raus

Mine

CD: Mine



Stay alive

Mustafa

CD: Stay alive



Love in Damascus

Lena Chamamyan

Ist in Deutschland nicht erschienen



Who cares who cares

Wolfgang Pérez

CD: Who cares who cares



Point and kill

Little Simz feat. Obongjayar

CD: Sometimes I might be introvert