Isabel Greschat leitet seit 2015 das Museum für Brot und Kunst in Ulm. Ein Haus für Kunst, die das Verhältnis zwischen Mensch und Nahrung reflektiert, vom Abendmahl bis zu Fragen der Welternährung.

Homepage Brot und Kunst

Musiktitel

Toast Hawaii

Cäthe

CD: Chill Out Punk



Du & eg & kong alkohol

Svarteper

CD: Svevestøv



Lunch

Childcare

CD: Busy Busy People



Cake and eat it

David Gray

CD: Mutineers



Fast food

Fieh

CD: In the sun in the rain