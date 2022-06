Voll Korn – das Brot

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Brot ist das Symbol für Leben schlechthin. Und vor allem in Deutschland ist es nicht nur ein Lebensmittel, sondern ein wichtiger Teil unserer Kultur. Über 3200 verschiedene Brotsorten gibt es hierzulande inzwischen, mehr als sonst wo auf der Welt.



Seit 2014 steht die Deutsche Brotkultur auch auf der nationalen Liste der immateriellen Kulturerbe der UNESCO, 2018 gab die Post gar eine Sonderbriefmarke zur deutschen Brotkultur heraus.



Immer mehr Menschen backen ihr Brot selbst, es gibt unzählige Brotbackkurse und Brotbackbücher - und trotzdem hat man das Gefühl das Brot beim Bäcker wird immer austauschbarer. Laborbrot aus genormten Teiglingen, überall die gleiche Optik, überall der gleiche Geschmack.



Um die verschiedenen Seiten des Brots soll es in dieser SWR2 Matinee gehen.



Auch wir besuchen einen Brotback-Kurs, sprechen über die Kulturgeschichte des Brots, und darüber, welche Rolle das Brot auch in unserer Sprache spielt. Natürlich werfen wir auch einen Blick in ein Labor der Lebensmitteltechnologie und fragen uns, was Brot heute können muss und was der Unterschied zwischen Fabrik- und Bäckerbrot ist. Auch das altbewährte Butterbrot darf nicht fehlen, genau wie das Knäckebrot und der Christstollen - der eig entlich auch nur als Fastenbrot gedacht war. Und dann gibt es da ja auch noch Bernd das Brot…



Gesprächspartner der Sendung sind außerdem Dr. Isabel Greschat, Direktorin vom Museum der deutschen Brotkultur in Ulm, der Kölner Bäckermeister Frank Bergheim und der Puppenspieler Jörg Teichgraeber alias Bernd das Brot.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Kerstin Unseld

