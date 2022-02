Volksbühne: Viel Diskurs, wenig Theater | 7.2.2022

Seit 2017 Frank Castorf unfreiwillig das Intendantenruder am Rosa-Luxemburgplatz in Berlin abgeben musste, schlingerte der Panzerkreuzer Volksbühne in unruhigem Fahrwasser. Sein Nachfolger Chris Dercon ging ein Jahr nach seiner Berufung wegen Überforderung und anhaltend roter Zahlen von Bord. Es folgte Interimsintendant Klaus Dörr, bis #MeToo-Vorwürfe Haus und Mannschaft wieder in Schieflage brachten. Nun aber könnte es endlich wieder heißen: Volle Kraft voraus! Am Abend des 16. September 2021 ging der Lappen hoch für die neue Besatzung. „Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen“ heißt die Uraufführung, die Intendant Rene Pollesch mit seinen Schauspieler*innen zur Eröffnung eingerichtet hat. Geradezu unterspannt sitzen Kathi Angerer und Martin Wuttke auf Campingstühlen, so unsere Kritikerin Ina Beyer. Sie fabulieren und spekulieren über Anfänge, Erwartungen, Künstlertum oder Stilrichtungen. mehr...