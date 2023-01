Volker Beck: Gedenktag für NS-Opfer "ein Meilenstein der Erinnerungspolitik"

Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, nannte es im SWR Tagesgespräch ein "wichtiges Signal", dass der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus sich im Speziellen den queeren Opfern widmet. Es habe "sehr lange gedauert, dass die homosexuellen Opfer anerkannt wurden und das Unrecht an ihnen als Unrecht benannt wurde." Beck erinnerte daran, dass erst 1999 die Urteile gegen homosexuelle Männer aufgehoben worden seien. "Im NS-Unrechtsaufhebungsgesetz, das noch unter Helmut Kohl und Klaus Kinkel verabschiedet wurde, hatte man das damals ausdrücklich abgelehnt." Beck erinnerte an die "Kontinuität der Verfolgung": In der Adenauer-Zeit habe es ähnlich viele Urteile gegen Homosexuelle gegeben, wie in der Nazizeit.

Deshalb sei es richtig, dass der Bundestag am Holocaust-Gedenk-Tag auch dieser Opfergruppe gedacht haben. Es verlange "viel Fingerspitzengefühl, angesichts von sechs Millionen ermordeten Jüdinnen und Juden", so Beck. Das sei aber gut gelungen.