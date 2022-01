Völlig verzückt – Ekstase

Sonntagsfeuilleton mit Monika Kursawe.

Ekstase- sie ist so alt wie die Menschheit und sie ist ein universelles Phänomen. In Religionen, in der Kunst : überall gehen Menschen über physische und mentale Grenzen hinaus, um einen anderen Bewusstseinszustand zu erlangen. Die SWR2 Matinee besucht einen weiblichen Derwisch, lässt sich erklären, was im Gehirn abläuft bei einer Ekstase und erinnert an berühmten Liebesekstasen im Film. Ekstasen im Mittelalter sind ebenso Thema wie tierische Ekstasen, in die z.B. Katzen beim Geruch von Katzenminze geraten.



Gesprächspartner der Sendung sind die Neurowissenschaftlerin und Science Slammerin Franca Parianen, der Soziologe Clemens Albrecht und die Kunsthistorikerin Anne Vieth.



Musik: Moritz Chelius

Redaktion: Astrid Tauch