Völlig schwerelos – Schweben

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Schweben – der Schwerkraft und dem eigenen Körpergewicht entfliehen, das ist wohl einer der größten Menschheitsträume. Allerdings einer, dessen Erfüllung nur den wenigsten Menschen vorbehalten bleibt. Denn tatsächlich schwerelos zu sein, und das auf Dauer, das ist nur im All möglich. Wie sich das anfühlt, das erzählt uns in dieser Matinee der Astronaut Matthias Maurer.



Wir begeben uns aber auch auf der Erde auf die Suche nach schwereloser Leichtigkeit, und finden sie zumindest für ein paar Sekunden bei einem Parabelflug. Außerdem erkunden wir in dieser SWR2 Matinee geistige und metaphorische Schwebezustände, wir erfahren, wie es etlichen katholischen Heiligen, und neuerdings evtl. auch buddhistischen Mönchen, gelang, durch Meditation zu schweben und wie im Design Schwerelosigkeit in Häusern und Möbeln simuliert wird.



Außerdem beschäftigen wir uns mit der Geschichte des "Schwebenden" von Ernst Barlach, wir begleiten "Lawn-Chair-Larry" auf seinem absurd-fantastischen Schwebeflug am Gartenstuhl hängend über Los Angeles – und vielleicht, vielleicht erfahren wir in dieser Sendung auch ein paar Schwebetricks von Zauberern und Magiern.



Die SWR2 Matinee lässt den Traum vom Schweben heute für drei Stunden wahr werden.



Gesprächspartner der Sendung sind der Astronaut Matthias Mauerer, der Literaturwissenschaftler und Philosoph Reiner Niehoff und der Chefkurator des Vitra-Design-Museums, Jochen Eisenbrand.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann