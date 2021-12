Vize-Grünen-Chefin Lang: Koalitionsvertrag hilft, Klimaziel zu schaffen

Unser Blick in die Feuilletons und ins Netz: Ein neuer Sechsteiler erzählt noch einmal den Medienskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher im Jahr 1983 nach - mit Lars Eidinger in der Hauptrolle. Und es geht um die chinesische Bloggerin Zhang Zhan: Sie sitzt zur Zeit in Haft, nachdem sie im letzten Jahr vom Corona-Ausbruch in Wuhan berichtet hatte. Ihre Familie befürchtet, dass sie nicht mehr lange lebt. mehr...