Tiktok-Trend #RomanEmpire: Was hat das Römische Reich mit Männlichkeit zu tun?

Wie oft am Tag denken Männer an das römische Reich? Diese kuriose Frage kursiert seit Wochen im Netz. Frauen fragen Partner, Freunde, Väter und Brüder danach und posten die Reaktionen auf den verschiedenen Sozialmedien: Die Online-Resonanz ist enorm. Doch hat die Antwort auf diese Frage tatsächlich etwas mit dem Geschlecht zu tun?

Fragt Eure Ehemänner, Väter, Brüder und Freunde - Ihr werdet staunen!

Pathetische Musik, verliebter Blick: In diesem Video auf TikTok schaut der Influencer „Gaius Flavius“ direkt in die Kamera. Er ist wie ein altrömischer Legionär angezogen. Dazu die Schrift: „Wenn Du das Römische Reich bist, solltest du wissen, ich denke immer an dich“.

Artur Hulu ist sein bürgerlicher Name. Der junge Schwede tritt auf den Sozial-Netzwerken mit seinem alt-römischen Alter Ego auf.

Seit einigen Wochen kursiert auf Plattformen wie Instagram und Tiktok der Trend #romanempire. Man vermutet, Hulu habe diese Social-Welle ins Rollen gebracht. Denn der schwedische Influencer stellte die These auf, dass Männer mehrmals am Tag an das Römische Reich denken würden: „Fragt eure Ehemänner eure Väter, Brüder und Freunde, über die Antworten werdet ihr staunen“.

Und so befragen immer mehr Frauen Männer in ihrem Umfeld und posten die Reaktionen dazu im Netz:

Warum das Römische Reich?

Aber woher kommt diese Faszination für das römische Altertum? Wieso nicht andere Epochen wie die Renaissance oder die Prähistorie?

Sicherlich haben Filme wie „Julius Caesar“, „Die Letzte Legion“ „Pompeji“ und nicht zuletzt der Gladiator mit Russell Crowe zu der Begeisterung für diese Epoche beigetragen: heldenhafte Geschichten, Abenteuer, Drama und Epos.

Ausschnitt aus dem Film „Gladiator“:

Der Trend „#romanempire“ hat so eine große Reichweite erreicht, dass sogar renommierte Zeitungen wie die New York Times oder Washington Post sich damit beschäftigt haben. Auch Meta-Chef Mark Zuckerberg hat mit einem ironischen Post im Netz an der Diskussion teilgenommen:

„Ich weiß nicht, ob ich zu oft an das Römische Reich denke. Ich frage mich, was meine Töchter Maxima, August und Aurelia dazu denken.“

Untermauert der Trend #romanempire nur Geschlechter-Klischees?

So lustig und spaßig die Frage ist, wie oft Männer an das Römische Reich denken, lässt es sich darüber streiten, ob das tatsächlich geschlechtsspezifisch ist.

Macht, Feldzüge, Gladiatorenkämpfe werden eher mit Männlichkeit in Verbindung gebracht. Aber im Grunde bedienen alle diese Aspekte nur bestimmte patriarchalische Ansichten und Geschlechterrollen.

Es ist also legitim, sich 2023 zu fragen, ob dieser Trend nur Klischees untermauert. Aber dann kommt der mehr oder weniger ernste Vorschlag von X-Chef Elon Musk, in einem Kampf im Kolosseum gegen Mark Zuckerberg einzutreten. Ja, anscheinend denken einige Männer noch oft daran, an die alte - gute - römische Zeit.