Vielfalt in den Medien: „heute“-Moderatorin Jana Pareigis steht für einen langsamen Fortschritt

„Es war ein Angriff auf die amerikanische Demokratie und eines der prägenden Ereignisse der amerikanischen Geschichte über das wir in Jahrzehnten noch sprechen werden“, sagt Prof. Michael Butter, Amerikanist an der Uni Tübingen.

Leider wäre die politische Landschaft des Landes mittlerweile so fragmentiert, dass es mittlerweile andere Deutungen dieses Tages gäbe, die leugnen, was geschehen sei. Je nachdem, welche Version der Realität man gerne haben möchte, würden da zwei Verschwörungstheorien zirkulieren, die stark auch von den Republikanern vertreten werden. „Da gibt es die einen die sagen, das war überhaupt gar kein Sturm, da wurde überhaupt nicht gewalttätig irgendetwas gemacht, sondern da waren jede Menge friedliche Menschen unterwegs. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das ist nur eine Inszenierung des politischen Gegners gewesen, so Butter. Das heißt, es gäbe mittlerweile über dieses von einer Verschwörungstheorie motivierte Ereignis selbst wieder Verschwörungstheorien.

Heute beginnt in Washington die erste Anhörung im Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Aufarbeitung der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar. mehr...