Viel zu wenig Wasser – was bedeutet die Trockenheit für Wirtschaft und Städte?

Auch dieser Sommer ist wieder viel zu trocken - das hat Folgen für alle. Auch für die Wirtschaft.

Güter können nicht mehr transportiert werden, weil in Flüssen und Bächen Niedrigwasser herrscht und irgendwann wird auch das Kühlwasser für Industrieanlagen knapp. Gleichzeitig gibt es für die Wirtschaft kaum Anreize, Wasser zu sparen. Die Trockenheit macht auch das Leben in den Städten schwer: Pflanzen verdorren und spenden kaum noch Schatten. Das Konzept der Schwammstadt soll das verhindern und gleichzeitig versuchen viele Städte und Kommunen, Flächen wieder zu entsiegeln und für mehr Grün an und auf Häusern zu sorgen. Und dazu kommt die Sorge, dass unser Trinkwasser eines Tages knapp werden könnte.





Weitere Themen unserer Sendung:



Jedes Jahr Niedrigwasser im Rhein - was bedeutet das für den Gütertransport und wie reagieren die Unternehmen darauf? Beispiel Niedrigwasserschiff.Autor: Wolfgang Brauer.

Was bedeuten die niedrigen Wasserstände für die Kühlung von Industrieanlagen und die Trinkwasserversorgung. Interview mit Holger Koch vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.

Konzept der Schwammstadt - was ist das, wie funktioniert das, wo sind die Grenzen und ist das teuer? Beispiel Freiburg.Reportage von Antonia Vangelista

Wir alle bemühen uns, Wasser zu sparen, wenn es knapp wird und was machen die Unternehmen und die Landwirtschaft. Die haben so weitreichende Rechte und so wenig Kosten, dass sie kaum einen Anreiz zum Wassersparen haben.Interview mit Felix Klickermann vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.

Dach- und Fassadenbegrünung, Verbot von Schottergärten und Entsiegelung in dichtbesiedelten Gebieten. Wofür gibt es Prämien, wo gibt es Druck und wie sehen die Konzepte aus? Beispiel Rheinland-Pfalz.Autorin: Janina Schreiber.





Moderation/Redaktion: Susanne Henn