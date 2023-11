„Wir brauchen eine KI-Regulierung“, sagt die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg, Die Linke. Sie stellt regelmäßig kleine Anfragen an die Bundesregierung zum Einsatz von KI in Deutschland, zum Beispiel bei der Überwachung. Man streite sich im Detail, dass aber etwas getan werden müsse, sei unbestritten.

Hinweis auf KI-Inhalte

Domscheidt fordert eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte: „Man muss sich im Klaren darüber sein, womit die KI trainiert wird. Zum Beispiel im Bereich Antidiskriminierung. Unsere Welt ist keine gerechte Welt und das sind die Daten aus der realen, nicht gerechten Welt, die einfließen ins Training von KI-Systemen“. Am Ende komme bei der KI etwas heraus, das auch diskriminiert, manchmal mehr als in der realen Welt.

Am Donnerstag findet in Großbritannien das erste Gipfeltreffen zu Künstlicher Intelligenz statt – mit Wirtschaftsminister Robert Habeck als Gast. Ein Ziel soll dabei sein, ein globales Vorgehen zur Begrenzung von KI zu koordinieren.