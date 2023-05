Die Themen: Am Sonntag wird in der Türkei gewählt ++ Was sagen die Deutschen vor der Türkei-Wahl (D-Trend)? ++ Bremen vor der Wahl der Bürgerschaft: Wie sind die Erwartungen der Bundesparteien an die Wahl? ++ Süddeutsche Bundesländer starten Initiative zur Energiepolitik ++ Angekündigter Bahnstreik: welcher wirtschaftlicher Schaden ist zu erwarten? ++ Tag der Pflege: Pflegedienst in Worms ohne Personalprobleme ++ Wirtschaft + Börse: neue Twitter-Führung?.