Nachdem Jan Böhmermann am 7. Oktober im ZDF Magazin Royale die Verbindungen des BSI-Chefs Arne Schönbohm zu einem obskurer „Cybersicherheits-Rat“ mit mutmaßlich Kontakten zu russischen Geheimdiensten aufgedeckt hat, ist die Empörung vor allem in den sozialen Netzwerken groß. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will nach Medienberichten den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), abberufen. mehr...