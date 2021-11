„Für ein freies Leben ohne Gewalt“, dafür setzt sich seit genau 40 Jahren die Organisation Terre des Femmes – Menschenrechte für die Frau e.V. ein. 1981 wurde sie in Hamburg gegründet.

Damals kamen Themen wie Genitalverstümmelung und Zwangsheirat in die Medien, sagt die Soziologien und Ethnologin Godula Kosack, Vorstandsvorsitzende von Terre des Femmes. Alle diese Themen haben ein paar Frauen nicht ruhen lassen, die sich gesagt haben, wir müssen etwas tun.

Terre des Femmes mache Frauenpolitik und habe auch einiges erreicht, so Kosack. Beispielsweise die Anerkennung der Vergewaltigung in der Ehe als Straftat oder die Anerkennung geschlechtsspezifischer Verfolgung als Fluchtursache und Asylgrund. Inzwischen scheine sich das „Rad der Frauengeschichte“ allerdings wieder etwas zurückzudrehen. Das strenge Abtreibungsrecht in Polen sei da ein Beispiel. Aber auch die häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder, die in der Corona-Zeit zugenommen habe. Hier müsse auch die Politik mehr tun und etwa die Frauenhäuser finanziell besser ausstatten, fordert Godula Kosack. mehr...