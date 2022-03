Vertrauen – Wie es entsteht, und warum es so wichtig ist

Am 17. März sprach der ukrainische Präsident Selenskyj im deutschen Bundestag. Es ist nicht das erste Parlament, in dem er die schrecklichen Zustände in seinem Land schildert, und eine von der NATO durchgesetzte Flugverbotszone im Laufraum der Ukraine fordert. Schon in den USA, Kanada und Großbritannien bekam er für seine Rede standing ovations.



Die deutschen Parlamentarier*innen hörten sich Selenskyjs Rede dagegen an und gingen sofort zur Tagesordnung über, indem sie über die Corona- Maßnahmen debattierten. Wird Deutschland seiner internationalen Rolle gerecht, fragt SWR2 Redakteur Jan Tussing. mehr...