„Das Festival ist eine ganz zentrale Größe in Mecklenburg-Vorpommern“, sagt Andreas Speit, Journalist und Autor von „Völkische Landnahme“. Das Festival für Demokratie und Toleranz versteht sich das Gegenentwurf zu den rechtsextremen Tendenzen, die in Jamel vorherrschend sind. Jamel ist ein Ortsteil der Gemeinde Gägelow im Landkreis Nordwestmecklenburg. Gerade mal 35 Menschen leben dort. Seit Anfang 1990 haben Neonazis den Ort als nationalsozialistisches Musterdorf besiedelt. Damit das nicht unkommentiert bleibt, haben Horst und Birgit Lohmeyer – er Musiker, sie Schriftstellerin – 2007 das Festival ins Leben gerufen. Seit 2004 bewohnt das engagierte Paar den ehemaligen Forsthof in Jamel. „Man muss ganz deutlich sagen, dass das Lineup im Vorfeld nicht bekannt gegeben wird, das heißt im Umkehrschluss, dass die Leute, die dort hinkommen ein klares politisches Zeichen gegen Rechts setzen wollen“, erklärt Speit. mehr...