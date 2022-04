Verlorener Kampf – Kerstin Herrnkind über den Drogentod ihres Bruders

Als es spätabends an ihrer Tür klingelt, ahnt sie Schlimmes. Und richtig. Ihr Bruder Uwe ist tot aufgefunden worden. Fast fünfundzwanzig Jahre war er drogensüchtig. Kerstin Herrnkind hat alles versucht um ihm zu helfen. Er macht Entzug und Therapie, zieht sogar bei ihr ein. Aber das Heroin ist stärker.

Nach dem verlorenen Kampf macht sie sich auf die Suche nach Ursachen. Spricht mit ihrer Mutter und ehemaligen Freunden des Bruders. Taucht tief in ihre und seine Familiengeschichte ein. Eine Kindheit in einem Elternhaus, dessen Abgründe hinter den Gardinen unsichtbar waren.

Den Drachen jagen: Die Geschichte meines verlorenen Bruders Pressestelle Edition W GmbH Den Drachen jagen Die Geschichte meines verlorenen Bruders Autor Kerstin Herrnkind Genre: Sachbuch Verlag: Edition W ISBN: 978-3949671012 Preis: 20,-€

