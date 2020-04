Es scheint ein weltweites Phänomen zu sein: Wildtiere, die sich während der Coronakrise auf einmal in leeren Städten auf der Straße tummeln. Es sei aber gar nicht so überraschend, dass Biber durch Berlin laufen, ein Seelöwe in einer argentinischen Küstenstadt döst, Ziegen in einer Stadt in Wales auftauchen.

Eine „Verlockung“ für Wildtiere, die leeren Räume zu besetzen

„Wenn die Tiere nicht sowieso schon alle in den Städten oder in der Peripherie der Städte wären“, so der Biologe und Schriftsteller Bernhard Kegel in SWR2, „dann wäre das jetzt alles nicht so schnell gegangen.“ Kegel beobachtet seit langem, dass sich Wildtiere im städtischen Lebensraum immer heimischer fühlen. Schon 2013 hat er dazu das Buch „Tiere in der Stadt“ veröffentlicht.

Bis auf Pumas, die jetzt in Santiago aufgetaucht seien und auch in Los Angeles ab und an beobachtet würden, seien die vielen Beobachtungen nicht ungewöhnlich. „Natürlich ist es für die Tiere auch eine gewisse Verlockung, diesen Raum, den wir ihnen freiräumen, jetzt auch zu besetzen“, meint der Biologe. Allein in Berlin lebten mittlerweile rund 1.500 Füchse. Dort einen zu treffen sei mittlerweile wahrscheinlicher, als ihn in freier Wildbahn zu sehen.

Es sind die mutigen Tiere, die den Weg in die Stadt finden

Auch vertraute Tiere wie die Amsel hätten sich anfangs nur langsam an die Koexistenz mit Menschen gewöhnt. In Russland sei die Amsel noch immer ein scheuer Waldvogel. Nicht jedes Tier sei dabei ein wagemutiger Entdeckertyp. Es seien mutigere, unternehmungslustige Exemplare einer Gattung, die den Weg in die Städte suchten. Der Koexistenz von Mensch und Wildtieren in Städten seien dennoch Grenzen gesetzt. Koyoten wie in Nordamerika oder Pumas werde man auf Dauer wohl kaum in Innenstädten tolerieren.